12 декабря 2025 в 11:55

Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы

Ушаков: Зеленский будет использовать выборы для прекращения огня

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может использовать проведение выборов в стране, чтобы добиться режима временного прекращения огня, заявил RT помощник президента РФ Юрий Ушаков. Других подробностей он не привел.

Не исключено, что он (президент Украины — NEWS.ru) будет рассматривать это как возможность добиться временного прекращения огня просто. Вот и все, — подчеркнул Ушаков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявил, что Зеленский хочет от Запада «выборы самого себя». По ее словам, политику не нужны выборы «в общечеловеческом понимании». В случае согласия Зеленский совместит выборы с инкорпорированием представителей от украинских военкоматов в избирательные участки за рубежом, чтобы переизбраться и провернуть мобилизацию «как он это любит с детства делать, играя в мясорубку», добавила дипломат.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия до сих пор ожидает информацию о том, чем завершились или завершатся переговоры между Зеленским, администрацией США и ЕС. Министр назвал Евросоюз «хозяевами» украинского президента.

Юрий Ушаков
Владимир Зеленский
Украина
выборы
