Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты В Нижнем Новгороде избили бьюти-блогера Ильину во время проверки салона красоты

В Нижнем Новгороде бьюти-блогер Марина Ильина стала жертвой нападения в одном из салонов красоты, передает Telegram-канал Baza. По словам девушки, она пришла проверить работу мастера, так как подозревала, что у владелицы салона нет соответствующего образования.

Блогер включила камеру и начала требовать документы. Однако вместо этого она получила удар по голове от хозяйки салона. Вскоре к ней присоединился ее муж, который в итоге вытащил Ильину из заведения за ноги.

В результате конфликта Ильина получила травмы головы, ушибы и ссадины. Также в ходе инцидента был поврежден ее телефон — ей сломали камеру. Блогер обратилась в полицию с заявлением.

Марина Ильина прославилась благодаря своей деятельности по разоблачению мастеров бьюти-индустрии. Она посещает салоны красоты, проводит тестирования различных процедур, задает острые вопросы и фиксирует весь процесс на видео. Затем она публикует свои наблюдения и оценки в виде обзоров в своем блоге.

