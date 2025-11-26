День матери
26 ноября 2025 в 21:41

На украинских сайтах появились призывы не участвовать в боевых действиях

Хакеры взломали порталы госучреждений города Ромны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хакеры взломали порталы госучреждений города Ромны в Сумской области и разместили на них призыв к украинцам не участвовать в боевых действиях, сообщил РИА Новости представитель хакерской киберпартизанской группы «Кибер серп». По его словам, там также были показаны останки тел украинских военных, снятые на видео их сослуживцами.

В рамках первой работы нашей новой хакерской группировки «Кибер серп» был получен доступ к ряду административных сайтов: портал местной роменской рады и центру оказания административных услуг города Ромны Сумской области. В качестве «привета» для украинских властей мы опубликовали ролик с призывом не идти воевать за ВСУ и возвращаться домой, — сказал представитель группы.

Ранее сообщалось, что китайские хакеры впервые использовали нейросеть Claude Code для автономного проведения кибератаки на финансовые и государственные организации. Искусственный интеллект самостоятельно выполнил до 90% операций, что представляет собой беспрецедентный случай в области кибербезопасности.

До этого стало известно, что главный мессенджер ВСУ взломали российские хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron. По данным Telegram-канала Mash, теперь украинские бойцы не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях своих подразделений.

Украина
Сумская область
хакеры
сайты
