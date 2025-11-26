День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 20:52

На Украине хотят проверить сделки для Минобороны

НАБУ призвали проверить сделки по бронежилетам для МО Украины

МО Украины МО Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины направил в Национальное антикоррупционное бюро заявление о возможном злоупотреблении в военном ведомстве при закупках бронежилетов. Как отмечается в Facebook (деятельность в РФ запрещена) совета, речь идет о контрактах с двумя компаниями.

В документе говорится о возможном злоупотреблении должностными лицами Министерства обороны Украины — в частности DOT — Государственным оператором тыла, — во время проведения тендеров по закупке бронежилетов, — говорится в сообщении.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru предположил, что скорое предъявление обвинений секретарю СНБО Рустему Умерову в хищении государственных средств и выводе денег в страны Персидского залива со стороны НАБУ маловероятно. Он также отметил, что нардеп Алексей Гончаренко, который сообщил эту информацию, мог просто попытаться привлечь к себе внимание подобными заявлениями.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли уволит главу своего офиса Андрея Ермака и Умерова. При этом депутат Верховной рады Сергей Рахманин призвал главу государства публично признать свою ответственность, чтобы выйти из политического кризиса.

Украина
Минобороны
сделки
бронежилеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нижегородской области ребенок погиб под колесами двух иномарок
«Под ноль»: украинская бригада оказалась на грани уничтожения в зоне СВО
«Молодым не повезло»: саблистка Егорян о санкциях, шоу «Титаны» и сыне
Биография Юлии Началовой: как жила и от чего умерла молодая певица
МВД перечислило признаки фейковых сообщений от «Госуслуг»
Названы новые цены на проезд в московском транспорте в 2026 году
На украинских сайтах появились призывы не участвовать в боевых действиях
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
В Иваново разоблачили схему с мусором на миллиарды
Решение Зеленского вызвало недовольство в рядах ВСУ
К чему в действительности привело покорение Сибири Ермаком
В США закрыли последнее дело против Трампа
Стало известно о начале испытаний новой технологии против кариеса
Названа страна, которая смотрит на украинский конфликт в «розовых очках»
Подорожание ЖКУ дважды в 2026 году: сколько будем платить за «коммуналку»
Адвокат рассказала, можно ли Седокову судить за мошенничество
Стало известно, куда переселили жителей Кабардинки после атаки БПЛА
На Украине хотят проверить сделки для Минобороны
Перечислены российские звезды-рекордсмены по количеству браков
Папа римский ввел два «пикантных» запрета для католиков
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.