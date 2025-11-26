На Украине хотят проверить сделки для Минобороны НАБУ призвали проверить сделки по бронежилетам для МО Украины

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины направил в Национальное антикоррупционное бюро заявление о возможном злоупотреблении в военном ведомстве при закупках бронежилетов. Как отмечается в Facebook (деятельность в РФ запрещена) совета, речь идет о контрактах с двумя компаниями.

В документе говорится о возможном злоупотреблении должностными лицами Министерства обороны Украины — в частности DOT — Государственным оператором тыла, — во время проведения тендеров по закупке бронежилетов, — говорится в сообщении.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru предположил, что скорое предъявление обвинений секретарю СНБО Рустему Умерову в хищении государственных средств и выводе денег в страны Персидского залива со стороны НАБУ маловероятно. Он также отметил, что нардеп Алексей Гончаренко, который сообщил эту информацию, мог просто попытаться привлечь к себе внимание подобными заявлениями.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли уволит главу своего офиса Андрея Ермака и Умерова. При этом депутат Верховной рады Сергей Рахманин призвал главу государства публично признать свою ответственность, чтобы выйти из политического кризиса.