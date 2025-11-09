Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 13:32

Российские хакеры «положили» главный мессенджер ВСУ

Хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron взломали мессенджер ВСУ Sonata

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron взломали главный мессенджер ВСУ под названием Sonata, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, теперь украинские бойцы не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях своих подразделений.

Сервис просуществовал менее месяца. При этом его внедрение сопровождалось строгими мерами безопасности. В конце октября командиры получали для своих подчиненных индивидуальные QR-коды. Каждый код предназначался для активации единственной учетной записи, которую запрещалось передавать другим лицам.

Отмечается, что мессенджер разработала украинская компания Dolya Communication Systems, которая входит в американо-украинский деловой совет и занимается экспортно-импортныеми операциями военного назначения. Эта же корпорация является партнером американской Motorola Solutions. С Dolya сотрудничают не только ВСУ, но и СБУ, а также Нацгвардия Украины.

Ранее пророссийские хакерские группы KillNet и Beregini получили доступ к данным о расположении воинских частей СБУ. Взломщики смогли сделать это после масштабной кибератаки на шесть крупных страховых компаний Украины. Кроме того, они получили доступ более чем к 10 млн важных документов.

ВСУ
мессенджеры
хакеры
Украина
