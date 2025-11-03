Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 ноября 2025 в 15:09

Пророссийские хакеры раскрыли расположение частей СБУ

KillNet и Beregini получили данные о расположении воинских частей СБУ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пророссийские хакерские группы KillNet и Beregini получили доступ к данным о расположении украинских воинских частей СБУ, сообщает РИА Новости. Взломщики смогли это сделать после масштабной кибератаки на шесть крупных страховых компаний Украины.

В ходе изучения базы данных одной страховой фирмы, специализирующейся на воинских подразделениях, а также военнослужащих, были обнаружены записи с расположением и наименованием ряда воинских частей СБУ по Украине, — рассказал источник.

Кроме того, хакеры получили доступ к более чем 10 млн документов, касающихся как физических, так и юридических лиц. Среди них: данные о грин-картах, страховых полисах, недвижимости, автомобилях, водительских правах, а также видео- и фотоматериалы.

Ранее хакерская группа «Вектор Т8» атаковала четыре фонда, поддерживающих ВСУ, в том числе международный INVICTUS. Два из них были выведены из строя минимум на четыре суток. Также стало известно, что некоторые из организаций помогали «Азову» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

СБУ
хакеры
взломы
данные
