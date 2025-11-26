День матери
26 ноября 2025 в 21:22

В США закрыли последнее дело против Трампа

Верховный суд Джорджии закрыл дело против Трампа о вмешательстве в выборы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против президента США Дональда Трампа, сообщает CNN. Речь идет об обвинениях в попытках вмешаться в выборы 2020 года.

Учитывая сложность рассматриваемых правовых вопросов. <…> Даже предполагая, что каждый из этих вопросов будет решен в пользу штата, передача этого дела на рассмотрение присяжных в 2029, 2030 или даже 2031 году была бы настоящим подвигом, — написал прокурор по этому делу Питер Скандалакис.

Прокурор пояснил, что теоретически можно было бы начать судить задержанных на выборах 2020 года людей, помимо Трампа, даже если его дело еще не решено, ожидая пока республиканец не закончит свой второй президентский срок. Но он считает, что это было бы не только неуместно, но и слишком затратно для штата и конкретного суда.

Ранее Трамп уволил одного из ведущих экспертов ЦРУ по России, курировавшую скандальный доклад о якобы вмешательстве в выборы 2016 года. Высокопоставленная сотрудница, отдавшая разведке более 20 лет, потеряла работу вместе с коллегами.

