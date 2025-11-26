Дрисколл прямо сказал, что ждет Украину NBC: Дрисколл заявил, что ВСУ ждет неминуемое поражение на поле боя

Украину ждет «неминуемое поражение», заявил на переговорах в Киеве министр армии США Дэниел Дрисколл, сообщает телеканал NBC. Отмечается, что в целом посыл США на встрече заключался в том, что Киеву «нужно принять сделку».

На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации. Дрисколл сообщил своим визави, что их войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что новым спецпредставителем США по мирным переговорам по Украине назначили министра американской армии Дэниела Дрисколла. По данным источника, он является другом и одноклассником вице-президента Джей Ди Вэнса.

До этого стало известно, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог может покинуть администрацию президента Дональда Трампа в январе 2026 года. Источники утверждают, что уход дипломата лишит Киев ключевого союзника в Белом доме.