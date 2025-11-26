День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 20:34

Дрисколл прямо сказал, что ждет Украину

NBC: Дрисколл заявил, что ВСУ ждет неминуемое поражение на поле боя

Дэниел Дрисколл Дэниел Дрисколл Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украину ждет «неминуемое поражение», заявил на переговорах в Киеве министр армии США Дэниел Дрисколл, сообщает телеканал NBC. Отмечается, что в целом посыл США на встрече заключался в том, что Киеву «нужно принять сделку».

На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации. Дрисколл сообщил своим визави, что их войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что новым спецпредставителем США по мирным переговорам по Украине назначили министра американской армии Дэниела Дрисколла. По данным источника, он является другом и одноклассником вице-президента Джей Ди Вэнса.

До этого стало известно, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог может покинуть администрацию президента Дональда Трампа в январе 2026 года. Источники утверждают, что уход дипломата лишит Киев ключевого союзника в Белом доме.

Украина
США
переговоры
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подорожание ЖКУ дважды в 2026 году: сколько будем платить за «коммуналку»
Адвокат рассказала, можно ли Седокову судить за мошенничество
Стало известно, куда переселили жителей Кабардинки после атаки БПЛА
На Украине хотят проверить сделки для Минобороны
Перечислены российские звезды-рекордсмены по количеству браков
Папа Римский ввел два «пикантных» запрета для католиков
Дрисколл прямо сказал, что ждет Украину
Сотрудничество России и Китая стало «пощечиной» для Японии
В МЧС сообщили о масштабном пожаре в подмосковном ресторане
Раскрыта тайна развеивания праха Плисецкой и Щедрина
Адвокат Добровинский рассказал, является ли развод Дибровых фиктивным
В России предложили «переплавить» опыт ветеранов СВО в научные технологии
Стало известно, кто убедил назначить Дрисколла посредником по Украине
ВСУ оказались под двойным давлением на Гуляйпольском направлении
В Испании рассказали, что стоит на кону в украинском конфликте
Критика КВН, скандал из-за СВО, кризис в браке: как живет Денис Косяков
Премиальная шуба на тарелке: добавьте морепродукты и удивите гостей
В РФ дошел «сюрприз из космоса», в Москве ждут крепкие морозы: что дальше
Известная американская певица потребовала $5 млн с ветерана-инвалида
Совфед оставил прежним коэффициент для расчета военных пенсий в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.