26 ноября 2025 в 21:44

Названы новые цены на проезд в московском транспорте в 2026 году

В Москве со 2 января повысят стоимость проезда в городском транспорте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Со 2 января 2026 года в Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте, сообщил Дептранс Москвы. Индексация коснется разовых поездок, банковских списаний и безлимитных абонементов. Тарифы корректируют для компенсации роста затрат на электроэнергию, топливо и инфляцию.

С 2 января 2026 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. <…> В целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции скорректируем тарифы на проезд. При этом с 2011 года индексация остается ниже инфляции, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, разовая поездка по тарифу «Единый» подорожает с 80 до 90 рублей, по карте «Тройка» — с 67 до 75 рублей. Стоимость абонемента на месяц вырастет с 3,1 до 3,4 тысяч рублей, на год — с 22,6 до 24,9 тысяч рублей. Оплата банковской картой будет стоить 83 рубля, биометрией — 71 рубль. В то же время бесплатные пересадки сохраняются, а цены на абонементы «Единый» для учащихся в зоне «Пригород» останутся прежними.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал новое повышение цен на автомобили LADA, объяснив его ростом импортных расходов и давлением со стороны демпинговых китайских стоков. По его словам, новая индексация затронет весь модельный ряд и будет соответствовать реальной себестоимости.

