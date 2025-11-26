День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 21:22

Решение Зеленского вызвало недовольство в рядах ВСУ

Tagesspiegel: ВСУ недовольны разрешением на выезд из страны для молодых мужчин

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Решение президента Украины Владимира Зеленского позволить молодым мужчинам выезжать за границу вызвало острую критику в рядах ВСУ, пишет Der Tagesspiegel. По данным издания, военные опасаются катастрофических последствий для обороноспособности страны. Этот шаг усугубляет и без того тяжелое положение войск на фронте.

Разрешение для мужчин от 18 до 22 лет покидать Украину привело к их массовому отъезду, говорится в статье. В командовании ВСУ это решение называют необъяснимым. В частности, на фоне критической нехватки личного состава для ротации бойцов.

Солдаты, которые держат фронт уже три с половиной года, просто заканчиваются, — рассказал изданию представитель ВСУ.

Разрешение на выезд молодежи усиливает раскол между фронтом и тылом, отметили журналисты. Ситуацию усугубляет и общая демографическая картина: с начала конфликта страну покинули миллионы человек, а многие регионы остались практически без молодого населения.

Ранее сообщалось, что число молодых украинских мигрантов в Швеции продемонстрировало резкий рост. С начала 2024 года в королевство прибыли 1042 украинца в возрасте от 18 до 24 лет, что составляет рост более чем на 76%.

