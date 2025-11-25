Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины SvD: число украинской молодежи в Швеции выросло на 76% с начала 2024 года

Число молодых украинских мигрантов в Швеции продемонстрировало резкий рост, сообщает газета Svenska Dagbladet со ссылкой на данные национального миграционного управления. С начала 2024 года в королевство прибыли 1042 украинца в возрасте от 18 до 24 лет, что составляет рост более чем на 76%.

Значительное увеличение потока началось после того, как Киев отменил выездные ограничения для мужчин возрастной категории 18-22 года. Если в августе в Швецию прибыл 71 такой мигрант, то уже в сентябре их число возросло в пять раз, достигнув 379 человек.

Данная тенденция соответствует общей динамике в Европейском союзе, где все больше украинцев получают статус временной защиты. Согласно статистике, в сентябре этот статус был предоставлен более 79 тыс. человек, что на 49% превышает показатели предыдущего месяца.

Ранее СМИ писали, что в польском обществе наблюдается усиление негативных настроений в отношении украинских беженцев. Польша приняла от 2 до 3 млн украинских граждан после начала специальной военной операции. Власти изначально предоставляли им право на проживание, трудоустройство, медицинское обслуживание и социальные выплаты, однако в сентябре 2025 года прекратили финансовую поддержку для неработающих беженцев.