Стало известно, куда переселили жителей Кабардинки после атаки БПЛА

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жителей Кабардинки в Краснодарском крае, чьи дома получили повреждения после падения обломков БПЛА в ночь на 25 ноября, временно переселили в санаторий, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram-канале. По его словам, на месте специалисты фиксируют последствия атаки.

В Геленджике работает комиссия по оценке ущерба, причиненного атакой беспилотников в ночь с 24 на 25 ноября. Организована поддержка жителей Кабардинки, чьи дома пострадали от огня — семьи временно размещены в санатории, производится оценка ущерба, поможем в оформлении необходимых документов, — говорится в сообщении.

Ранее Чувашия подверглась атаке украинских беспилотников, после чего власти начали эвакуацию населения для обеспечения безопасности. Как уточнил глава региона Олег Николаев, благодаря действиям экстренных служб жертв удалось избежать.

До этого за три часа вечером 25 ноября силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны России, 14 дронов сбили над Белгородской областью и один — над Воронежской.

