Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 19:08

Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения

Нейросеть Claude Code самостоятельно провела кибератаки на 30 госучреждений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Китайские хакеры впервые использовали нейросеть Claude Code для автономного проведения кибератаки на финансовые и государственные организации, сообщило издание The Guardian. Искусственный интеллект самостоятельно выполнил до 90% операций, что представляет собой беспрецедентный случай в области кибербезопасности.

Компания-разработчик ИИ Anthropic подтвердила факт несанкционированного доступа к внутренним данным части подвергшихся атаке структур, говорится в материале. При этом нейросеть иногда допускала ошибки, создавая вымышленные факты. Американский сенатор Крис Мерфи охарактеризовал произошедшее как тревожный сигнал.

Ранее российский автогонщик Даниил Квят впервые проиграл беспилотному автомобилю в рамках соревнования «Искусственный интеллект против человека» на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби. Данное событие состоялось на чемпионате A2RL, где профессиональные пилоты состязаются с машинами, управляемыми системами ИИ.

Кроме того, профессор Татьяна Черниговская заявила на просветительском марафоне «Знание.Наука», что искусственный интеллект уже создал логические конструкции, неизвестные человечеству. По словам ученого, основная опасность заключается в способности нейросетей к самостоятельному обучению без внешнего контроля.

нейросети
искусственный интеллект
кибератаки
хакеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США призвали ЕС поторопиться с торговой сделкой
Звезда YouTube попал в полицию с амфетамином, вышел из КПЗ и запустил стрим
Португалия разгромила Армению и получила путевку на чемпионат мира
Поссорившаяся с Трампом Тейлор-Грин неожиданно высказалась о нем
Абрамович запускает громкое дело против британских властей
Маск объяснил, для чего на самом деле нужен робот-гуманоид Optimus
Во Франции раскрыли, чем опасен визит Зеленского к Макрону
Назван неочевидный маркер тревожности
В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее
Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения
Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя
В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы
Не мыть авто всю зиму: к чему приведет игнорирование грязи? Советы хрюшкам
Скончался ведущий российский международник
Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино
Премьер немецкого региона захотел покупать российские энергоресурсы
Гороскоп на неделю с 17 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС
Лавров увидел «существенные испытания» для решений Нюрнбергского трибунала
Политолог объяснил, что стало причиной ссоры Трампа и конгрессвумен Грин
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.