Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения Нейросеть Claude Code самостоятельно провела кибератаки на 30 госучреждений

Китайские хакеры впервые использовали нейросеть Claude Code для автономного проведения кибератаки на финансовые и государственные организации, сообщило издание The Guardian. Искусственный интеллект самостоятельно выполнил до 90% операций, что представляет собой беспрецедентный случай в области кибербезопасности.

Компания-разработчик ИИ Anthropic подтвердила факт несанкционированного доступа к внутренним данным части подвергшихся атаке структур, говорится в материале. При этом нейросеть иногда допускала ошибки, создавая вымышленные факты. Американский сенатор Крис Мерфи охарактеризовал произошедшее как тревожный сигнал.

Ранее российский автогонщик Даниил Квят впервые проиграл беспилотному автомобилю в рамках соревнования «Искусственный интеллект против человека» на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби. Данное событие состоялось на чемпионате A2RL, где профессиональные пилоты состязаются с машинами, управляемыми системами ИИ.

Кроме того, профессор Татьяна Черниговская заявила на просветительском марафоне «Знание.Наука», что искусственный интеллект уже создал логические конструкции, неизвестные человечеству. По словам ученого, основная опасность заключается в способности нейросетей к самостоятельному обучению без внешнего контроля.