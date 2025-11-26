День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 23:24

«Нас хотят обмануть»: Алаудинов оценил план Трампа по Украине

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, но только после достижения целей СВО, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», член президиума международного Клуба народного единства генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его мнению, с помощью мирного плана президента США Дональда Трампа Москву хотят обмануть, чтобы добиться собственных экономических и политических выгод.

Тем более, добавил он, большая часть западных элит заинтересована в продолжении конфликта. Алаудинов уверен, что остановка боевых действий невозможна, а потому Россия будет идти только вперед. Единственным приемлемым итогом может быть лишь полное поражение противника, подчеркнул командир «Ахмата».

Нас хотят обмануть в очередной раз, но мы не позволим. <…> Мы должны победить для того, чтобы <…> заставить нашего врага признать свое поражение путем капитуляции, — пояснил генерал-лейтенант.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мирный план, игнорирующий договоренности, достигнутые на Аляске, неприемлем для России. Политик также допустил, что украинские представители внесли значительные правки в первоначальный вариант документа.

«Нас хотят обмануть»: Алаудинов оценил план Трампа по Украине
