27 ноября 2025 в 00:05

Приметы 27 ноября: Куделица, Филиппов день — начало поста и время работы

Приметы 27 ноября Приметы 27 ноября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
27 ноября воцерковленные люди вспоминают апостола Филиппа. Дата, прозванная нашими предками Филипповым днем, считалась важной. Именно с нее, после Филиппова заговения, предыдущего дня, начинался Рождественский пост. А еще день также прозвали Куделица. Женщины в это время начинали активно прясть кудель — коноплю, лен.

Погодные приметы на Куделицу, 27 ноября

  • Если день был снежным и шел мокрый снег, это считалось верным знаком, что и май в будущем году будет дождливым, что хорошо для урожая.

  • Туман или сырость предвещали, что потепление затянется и сохранится сырая погода.

  • Иней на деревьях 27 ноября сулил, что скоро ударят морозы и зима будет холодной, но снежной.

  • Низко висящие облака указывали на сильный мороз в ближайшие дни.

  • Северный ветер при ясной погоде предвещал холода.

Погоды о зверях и птицах 27 ноября

  • Если с утра вороны громко каркают, это предвещало скорую оттепель. А если они долго сидят на низких ветках, то стоит ждать снегопадов.

  • Активное поведение домашних гусей предвещало скорый дождь или снегопад.

  • Мыши начинали активно рыть норы — жди суровую и холодную зиму.

Какой будет погода по приметам Какой будет погода по приметам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Время рукоделия! Что можно делать 27 ноября

Все женщины в Филиппов день собирались вместе, пряли лен или шерсть — с этого дня начиналась прядильная неделя, так называемая Куделица. Считалось, что нить, спряденная в Куделицу, будет прочной, а одежда — теплой.

После ужина оставляли еду на столе или выносили на двор, чтобы задобрить духа-хранителя дома, домового. А девушки гадали на суженого: пряжу или нитку прятали под подушку, чтобы увидеть сон, в котором может явиться будущий жених.

Вот что можно делать 27 ноября:

  • рукодельничать, прясть и ткать — это классическая традиция Филиппова дня;

  • проводить бабьи засидки — собираться вечером, шить и разговаривать;

  • накрывать богатый стол: мясные блюда, молочные продукты — это последний день роскошного стола перед началом поста.

Никакой охоты и безделья! Что нельзя делать 27 ноября

  • Категорически нельзя бездельничать. День нужно было провести в работе, особенно в прядении или заготовке дров. Леность в этот день могла привести к бедности и неурожаю.

  • Запрещалось устраивать шумные праздники, петь и громко веселиться, так как начался пост.

  • Нельзя ходить в лес в одиночку. Верили, что в этот период активизируется леший. К тому же категорически запрещено охотиться — считается, что в этот день звери особенно опасны; волки, по поверьям, могут быть агрессивны.

  • Не рекомендовалось смотреть в зеркало после захода солнца.

Приметы 27 ноября: Куделица, Филиппов день — начало поста и время работы
