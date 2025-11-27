Приметы 27 ноября: Куделица, Филиппов день — начало поста и время работы

27 ноября воцерковленные люди вспоминают апостола Филиппа. Дата, прозванная нашими предками Филипповым днем, считалась важной. Именно с нее, после Филиппова заговения, предыдущего дня, начинался Рождественский пост. А еще день также прозвали Куделица. Женщины в это время начинали активно прясть кудель — коноплю, лен.

Погодные приметы на Куделицу, 27 ноября

Если день был снежным и шел мокрый снег, это считалось верным знаком, что и май в будущем году будет дождливым, что хорошо для урожая.

Туман или сырость предвещали, что потепление затянется и сохранится сырая погода.

Иней на деревьях 27 ноября сулил, что скоро ударят морозы и зима будет холодной, но снежной.

Низко висящие облака указывали на сильный мороз в ближайшие дни.

Северный ветер при ясной погоде предвещал холода.

Погоды о зверях и птицах 27 ноября

Если с утра вороны громко каркают, это предвещало скорую оттепель. А если они долго сидят на низких ветках, то стоит ждать снегопадов.

Активное поведение домашних гусей предвещало скорый дождь или снегопад.

Мыши начинали активно рыть норы — жди суровую и холодную зиму.

Какой будет погода по приметам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Время рукоделия! Что можно делать 27 ноября

Все женщины в Филиппов день собирались вместе, пряли лен или шерсть — с этого дня начиналась прядильная неделя, так называемая Куделица. Считалось, что нить, спряденная в Куделицу, будет прочной, а одежда — теплой.

После ужина оставляли еду на столе или выносили на двор, чтобы задобрить духа-хранителя дома, домового. А девушки гадали на суженого: пряжу или нитку прятали под подушку, чтобы увидеть сон, в котором может явиться будущий жених.

Вот что можно делать 27 ноября:

рукодельничать, прясть и ткать — это классическая традиция Филиппова дня;

проводить бабьи засидки — собираться вечером, шить и разговаривать;

накрывать богатый стол: мясные блюда, молочные продукты — это последний день роскошного стола перед началом поста.

Никакой охоты и безделья! Что нельзя делать 27 ноября

Категорически нельзя бездельничать. День нужно было провести в работе, особенно в прядении или заготовке дров. Леность в этот день могла привести к бедности и неурожаю.

Запрещалось устраивать шумные праздники, петь и громко веселиться, так как начался пост.

Нельзя ходить в лес в одиночку. Верили, что в этот период активизируется леший. К тому же категорически запрещено охотиться — считается, что в этот день звери особенно опасны; волки, по поверьям, могут быть агрессивны.

Не рекомендовалось смотреть в зеркало после захода солнца.

