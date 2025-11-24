День матери
24 ноября 2025 в 15:47

Поляки предъявили украинцу обвинение в содействии диверсиям

В Польше предъявили обвинения украинцу по делу о подготовке диверсий на ж/д

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гражданину Украины Владимиру Б. выдвинули обвинение в содействии диверсиям, совершенным 15–16 ноября на объектах польской железнодорожной инфраструктуры, говорится на сайте Национальной прокуратуры Польши. По данным ведомства, обвиняемый участвовал в подготовке диверсионных актов вместе с Александром К. и Евгением И.

В сентябре 2025 года Владимир Б. вывез Евгения И. в район планируемых диверсионных операций (железнодорожная линия № 7 в районе населенных пунктов Мика и Голаб), где тот провел разведку местности и выбрал место для закладки взрывчатки, — сказано в материале.

В пресс-службе добавили, что суд постановил арестовать украинца. Как пишет ведомство, расследование продолжается: ведется активная работа по установлению всех лиц, которые каким-либо образом участвовали в заказе, планировании, организации или осуществлении диверсий.

Ранее в Польше освободили четверых граждан Украины, задержанных по подозрению в причастности к подрыву железнодорожных путей на линии Варшава — Люблин 16 ноября. Их подозревали в сотрудничестве с двумя другим украинцами, которые уже успели покинуть республику.

