24 ноября 2025 в 16:45

Вскрылась неожиданная деталь о пропавшей в Стамбуле с сыном москвичке

NEWS.ru: пропавшую в Стамбуле москвичку с сыном могли заманить в Турцию обманом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пропавшая в Турции вместе с 10-летним сыном москвичка Дарья некоторое время назад была сильно влюблена, рассказала NEWS.ru ее школьная подруга. Она не исключила, что в Стамбул 32-летнюю девушку могли заманить обманом.

Мы не общались более трех лет с ней. Знаю, что она безумно была влюблена в какого-то Мурада и набила тату на безымянном пальце с его именем, — сказала знакомая пропавшей.

Она не исключила, что в Стамбул Дарью могли заманить мошенники и охарактеризовала девушку как доверчивую.

Россиянка с 10-летним сыном улетела в Стамбул 17 октября, забрав все документы и оставив личные вещи и технику. Дома остался даже планшет, приобретенный сыну на день рождения, который наступил через пять дней после вылета. Поездка была неожиданной для родных, при этом в последние несколько месяцев 32-летняя Дарья увлекалась турецкими сериалами и стала замкнутой.

В последний раз семью видели в аэропорту Стамбула. Девушку с ребенком забирал неизвестный мужчина на легковом автомобиле.

По словам родственников, последнее время Дарья жила строго: работа — дом — уроки с сыном. Иногда она ездила в гости к сестре на дачу. Она развелась с отцом мальчика 10 лет назад. Общение с ним ограничивалось редкими созвонами.

