24 ноября 2025 в 17:03

В США раскрыли, почему Зеленский принял мирный план Трампа

Axios: Зеленский принял мирный план Трампа под давлением США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский принял предложенный администрацией американского лидера Дональда Трампа мирный план под серьезным давлением со стороны США, сообщает Axios со ссылкой на источник. По данным издания, давление на Зеленского росло с каждым часом.

Зеленский согласился принять этот план в качестве основы для переговоров, потому что знал, что не может позволить себе отвергнуть его, — говорится в материале.

Ранее Axios сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер зачитывали Зеленскому пункты мирного плана США по телефону. По его информации, с политиком разговаривали неделю назад по громкой связи.

До этого британские аналитики назвали три сценария развития событий вокруг плана США по Украине. По их словам, один из сценариев предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный вариант, и в этом случае американский президент Дональд Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь.

Позже Зеленский заявлял, что Киев и Вашингтон проживают критический момент в вопросе урегулирования кризисной ситуации на Украине. По его словам, на украинское правительство оказывается давление. Он добавил, что продолжит работать с партнерами, прежде всего из США, и искать компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять Украину.

