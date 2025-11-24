День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 18:02

Стали известны подробности телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина

Трамп и Си Цзиньпин обсудили результаты Второй мировой и конфликт на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Китай и Соединенные Штаты должны оберегать результаты победы во Второй мировой войне, а возвращение Тайваня является важной частью послевоенного мирового порядка, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что американцы и китайцы «бок о бок сражались» против фашизма.

Си Цзиньпин разъяснил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что возвращение острова Китаю является важным элементом послевоенного мирового порядка. Китай и США бок о бок боролись с фашизмом и милитаризмом, и теперь им следует сообща защищать достижения победы во Второй мировой войне, — отметил Си Цзиньпин.

Главы двух государств также затронули конфликт на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование, и выразил надежду на устранение разногласий и самого «корня этого кризиса».

Ранее китайские СМИ писали, что заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити о готовности якобы защищать Тайвань привели к повышению напряженности в отношениях Токио сразу с тремя мировыми державами — КНР, Россией и Соединенными Штатами. По словам обозревателей, в ответ на ее высказывание Пекин предпринял демонстративные военные маневры вблизи японских островов.

Китай
КНР
Си Цзиньпин
Тайвань
