Стали известны подробности телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина Трамп и Си Цзиньпин обсудили результаты Второй мировой и конфликт на Украине

Китай и Соединенные Штаты должны оберегать результаты победы во Второй мировой войне, а возвращение Тайваня является важной частью послевоенного мирового порядка, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что американцы и китайцы «бок о бок сражались» против фашизма.

Си Цзиньпин разъяснил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что возвращение острова Китаю является важным элементом послевоенного мирового порядка. Китай и США бок о бок боролись с фашизмом и милитаризмом, и теперь им следует сообща защищать достижения победы во Второй мировой войне, — отметил Си Цзиньпин.

Главы двух государств также затронули конфликт на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование, и выразил надежду на устранение разногласий и самого «корня этого кризиса».

Ранее китайские СМИ писали, что заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити о готовности якобы защищать Тайвань привели к повышению напряженности в отношениях Токио сразу с тремя мировыми державами — КНР, Россией и Соединенными Штатами. По словам обозревателей, в ответ на ее высказывание Пекин предпринял демонстративные военные маневры вблизи японских островов.