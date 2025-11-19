Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 09:45

В Китае раскрыли причину накала отношений Японии с тремя мировыми державами

Sohu: премьер Японии спровоцировала международный скандал заявлениями о Тайване

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити о готовности якобы защищать Тайвань привели к повышению напряженности в отношениях Токио сразу с тремя мировыми державами — КНР, Россией и Соединенными Штатами, передает китайское издание Sohu. По словам обозревателей, в ответ на ее высказывание Пекин предпринял демонстративные военные маневры вблизи японских островов.

Китайский эсминец с управляемыми ракетами 055 «Аньшань» недавно привел команду к островам. Это формирование, несомненно, является тревожным сигналом для Японии! Более того, Соединенные Штаты и Россия один за другим обнажили мечи, одни выразили свою поддержку диалогу, а другие гневно отчитали японских вассалов, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что заявление МИД РФ о бессрочном запрете въезда в страну 30 гражданам Японии стало мощным ответом президента Владимира Путина на планы нового премьер-министра Санаэ Такаити затеять конфронтацию с Москвой и Пекином. Китайские аналитики обратили внимание на то, что ограничения касаются не только чиновников, но и известных деятелей СМИ и образования, которые давно подогревают антироссийские настроения в обществе.

Япония
Тайвань
США
Россия
Китай
