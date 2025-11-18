Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 09:42

В Китае расшифровали тревожный для Японии сигнал Путина

Sohu: Путин обуздал антироссийскую риторику Японии решением о запрете на въезд

Владимир Путин
Заявление МИД РФ о бессрочном запрете въезда в страну 30 гражданам Японии стало мощным ответом президента Владимира Путина на планы нового премьер-министра Санаэ Такаити затеять конфронтацию с Москвой и Пекином, передает китайское издание Sohu. Аналитики издания обратили внимание на то, что ограничения касаются не только чиновников, но и известных деятелей СМИ и образования, которые давно подогревают антироссийские настроения в обществе.

Япония усиливает провокации, и менее чем через 24 часа Путин наносит мощный ответный удар. Его действия были безжалостными, — сказано в материале.

Аналитики указали, что Путин проявил твердость характера в период обострения дипломатической напряженности между Китаем и Японией. До этого новый премьер заявила, что Япония развернет силы самообороны, если китайская сторона предпримет попытку силой установить контроль над Тайванем.

Этот шаг посылает четкий сигнал Токио — Москва и Пекин не будут мириться с японскими провокациями, — отметили авторы статьи.

Ранее Россия ввела бессрочный запрет на въезд на свою территорию для 30 японских граждан, среди них — журналисты и ученые. Данная мера является ответом на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио. В заявлении подчеркивается, что запрет на въезд установлен бессрочно для всех лиц, включенных в список.

