24 ноября 2025 в 18:08

Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость

Охлобыстин рассказал о своей слабости перед дочерями и внучкой

Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Иван Охлобыстин признался, что никогда не может противостоять просьбам своих близких, особенно женщин. В интервью Пятому каналу, которое приурочено к премьере кинокартины «Письмо Деду Морозу», артист откровенно рассказал о своих семейных отношениях.

Охлобыстин отметил, что мягкое и уступчивое отношение к родным людям является его неизменной чертой на протяжении всей жизни. Он с юмором добавил, что его дочери и внуки всегда могли без труда добиться от него исполнения любых своих желаний.

Я страдающий, я подчиненное существо. Я бессилен перед внучкой. Перед внуком тоже, и перед вторым внуком тоже. Я и перед дочками был. Мной всегда крутили бабы, — сказал Охлобыстин.

Актер пояснил, что подобная податливость является, по его мнению, естественной частью человеческой природы и общего миропорядка. В настоящее время главным «командиром» в семье для него стала маленькая внучка Ева. Охлобыстин констатировал, что выполняет все, что бы она ни пожелала, безо всяких возражений.

Артист подчеркнул, что семейные ценности всегда занимали первостепенное место в его жизни. Исполнение желаний любимых людей он считает наивысшим проявлением искренней любви и заботы.

Ранее Охлобыстин заявил, что фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, а также Марка Захарова и Сергея Бондарчука могут войти в пятерку обязательных к просмотру картин для молодежи. По мнению артиста, молодым обязательно следует посмотреть «Андрея Рублева» и «Неоконченную пьесу для механического пианино».

