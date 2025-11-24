День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 18:02

Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине

Си Цзиньпин заявил Трампу о поддержке КНР усилий, направленных на мир на Украине

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пекин поддерживает все усилия, направленные на достижение справедливого, прочного и имеющего обязательную силу мира на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Также, по данным агентства Xinhua, он выразил надежду, что все стороны продолжат сокращать свои разногласия в ликвидации коренных причин кризисной ситуации.

Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, — подчеркнул он.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Анкара готова оказывать всяческое содействие переговорному процессу по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Также лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг конфликта, в том числе в контексте американского мирного плана.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.

Си Цзиньпин
Дональд Трамп
Украина
мир
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны дать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
В Сети появились подробности о новых товарных знаках «Вкусно — и точка»
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.