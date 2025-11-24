Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине Си Цзиньпин заявил Трампу о поддержке КНР усилий, направленных на мир на Украине

Пекин поддерживает все усилия, направленные на достижение справедливого, прочного и имеющего обязательную силу мира на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Также, по данным агентства Xinhua, он выразил надежду, что все стороны продолжат сокращать свои разногласия в ликвидации коренных причин кризисной ситуации.

Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, — подчеркнул он.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Анкара готова оказывать всяческое содействие переговорному процессу по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Также лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг конфликта, в том числе в контексте американского мирного плана.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.