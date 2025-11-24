В Кремле раскрыли, что Эрдоган пообещал Путину Эрдоган заявил Путину, что Турция стремится помочь переговорам по Украине

Турция готова оказывать всяческое содействие переговорному процессу по урегулированию кризисной ситуации на Украине, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным Кремля, лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг конфликта, в том числе в контексте американского мирного плана.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку. Условлено активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях, — сказано в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По его словам, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими делами.

Также стало известно, что план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине допускает возможность передачи Киеву американских ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон считает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными».