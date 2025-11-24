У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита У берегов Мексики впервые обнаружили живым японского ремнезуба

У берегов Мексики впервые обнаружили редкого «клыкастого» кита в дикой природе, сообщает MIR24.TV. Ранее особей японского ремнезуба находили только мертвыми, запутавшимися в рыболовных сетях.

Сообщается, что этот вид китов является одним из наименее изученных на Земле. Увидеть живую особь ученые пытались с 2020 года.

Исследователям удалось собрать образцы ДНК с помощью специального арбалета, не наносящего вреда млекопитающим. В дальнейшем исследователи продолжат наблюдения за китами, чтобы понять размер популяции и степень риска от антропогенных факторов.

Ранее сообщалось, что на берег Камчатки вынесло редкого мертвого японского кита. По предварительной информации, гигант запутался в рыболовных снастях.