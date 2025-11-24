В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией Гладков сообщил о смерти женщины от удара дрона по автомобилю

В селе Репяховка Краснояружского округа в результате атаки дрона на автомобиль погибла женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Она получила тяжелые ранения, в результате которых скончалась в больнице.

FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Женщину со множественными осколочными ранениями доставили в Краснояружскую ЦРБ, где медики делали все возможное, чтобы спасти ее, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, — написал губернатор.

Он выразил соболезнования семье погибшей женщины и сообщил, что в больницу был госпитализирован мужчина с пассажирского сидения. По предварительным данным, у него множественные осколочные ранения. Врачи делают все возможное для его выздоровления, добавил Гладков.

Ранее он сообщил, что еще один мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на село Бессоновка. По словам главы региона, житель населенного пункта получил баротравму, его доставили в больницу. Губернатор добавил, что в результате удара были выбиты окна и посечен фасад здания коммерческого объекта, также повреждены четыре машины.