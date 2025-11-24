День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:56

В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией

Гладков сообщил о смерти женщины от удара дрона по автомобилю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В селе Репяховка Краснояружского округа в результате атаки дрона на автомобиль погибла женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Она получила тяжелые ранения, в результате которых скончалась в больнице.

FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Женщину со множественными осколочными ранениями доставили в Краснояружскую ЦРБ, где медики делали все возможное, чтобы спасти ее, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, — написал губернатор.

Он выразил соболезнования семье погибшей женщины и сообщил, что в больницу был госпитализирован мужчина с пассажирского сидения. По предварительным данным, у него множественные осколочные ранения. Врачи делают все возможное для его выздоровления, добавил Гладков.

Ранее он сообщил, что еще один мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на село Бессоновка. По словам главы региона, житель населенного пункта получил баротравму, его доставили в больницу. Губернатор добавил, что в результате удара были выбиты окна и посечен фасад здания коммерческого объекта, также повреждены четыре машины.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
БПЛА
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Психолог перечислила главные признаки школьного буллинга
Простая и быстрая закуска: идеальные тарталетки с креветками
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.