24 ноября 2025 в 19:04

«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир сообщение с кодовым словом «персолюкс»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Радиостанция УВБ-76, известная под названием «Радиостанция Судного дня», вновь вышла в эфир с зашифрованным сообщением, сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи». В ходе сеанса связи прозвучало кодовое слово «персолюкс», сопровождаемое набором цифровых последовательностей.

Сообщение было передано в эфир в 18:38 по московскому времени и содержало комбинацию «НЖТИ 14855 ПЕРСОЛЮКС 1853 6582». Слово «персолюкс» совпадает с названием российской компании, которая специализируется на оптовой торговле профессиональной бытовой химией.

Данная радиостанция продолжает свою работу с 1970-х годов и известна своими необычными передачами. В обычном режиме она издает непрерывный жужжащий сигнал, благодаря чему получила неофициальное прозвище «Жужжалка».

Ранее сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» передала новую серию необычных сообщений. Они содержали слова «Латвия», «болонский», «пошлый» и «нантотюк». При этом авторы британского таблоида Express расценили упоминание прибалтийской страны в послании как угрозу для НАТО.

