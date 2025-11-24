День матери
«Был скромным человеком»: Хиддинк раскрыл детали бесед с Симоняном

Хиддинк рассказал о глубоких беседах с легендой «Спартака» Симоняном

Гус Хиддинк Гус Хиддинк Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил соболезнования родным и близким легенды «Спартака» и советского футбола Никиты Симоняна. Он заявил Metaratings, что любил общаться с ветераном красно-белых.

Во время моей работы в России у нас было несколько глубоких бесед. Он был скромным человеком со множеством прекрасных историй. Мне было приятно проводить с ним время при каждой нашей встрече, — сказал Хиддинк.

Ранее президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Симонян скончался в больнице. На момент смерти ему было 99 лет. Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.

Бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, ветеран ЦСКА заслуженный мастер спорта СССР по футболу Владимир Пономарев высоко оценил достижения Симоняна. По его словам, он был настоящей легендой СССР. Пономарев сравнил Симоняна с одним из лучших футболистов всех времен — Пеле.

