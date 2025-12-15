Раскрыта личность задержанного за стрельбу в Брауновском университете CNN: задержанный за стрельбу в Брауновском университете США служил в армии

В США был задержан подозреваемый в стрельбе, произошедшей в Брауновском университете, пишет CNN. По данным телеканала, им является 24-летний Бенджамин Эриксон — ветеран армии США, проживавший в штате Висконсин. Сам инцидент со стрельбой произошел в городе Провиденс, который расположен в штате Род-Айленд. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Человек, задержанный в связи со стрельбой в Университете Брауна, которого правоохранительные органы идентифицировали как Бенджамина Эриксона, является военнослужащим, имеющим награды, и ранее занимал должность в Арлингтонском национальном кладбище (военное кладбище в пригороде Вашингтона. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

Эриксон служил пехотинцем в американской армии с мая 2021 года по ноябрь 2024 года. Он был уволен со службы и никогда не направлялся в зону боевых действий. Начальник полиции города Провиденс Оскар Перес на состоявшейся пресс-конференции заявил, что задержанному около 20 лет. Он отказался предоставлять какие-либо дополнительные подробности, касающиеся расследования.

Ранее появились данные, что в кампусе Брауновского университета в США произошла стрельба. Руководство учебного заведения в экстренном порядке отдало распоряжение всем студентам и сотрудникам оставаться внутри помещений и не выходить наружу. Стрельба велась в районе здания Barus & Holley, в котором располагается инженерно-физический факультет. Это семиэтажное строение, где находятся многочисленные лаборатории, офисные помещения и учебные аудитории.