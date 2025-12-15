В Госдуме рассмотрят меры для скрывающихся от правосудия за рубежом

Госдума в ближайшее время начнет рассматривать законопроекты о дополнительных временных мерах для покинувших Россию и осужденных за преступления против страны, заявил председатель парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что решение о применении ограничений будет принимать Генеральная прокуратура, которая опубликует соответствующий список.

В ближайшее время приступим к рассмотрению законопроектов, которыми в отношении тех, кто покинул Россию и был осужден за совершение преступлений и ряда административных правонарушений против нашей страны, предлагается ввести дополнительные временные ограничительные меры, — написал Володин.

Предлагаемые временные меры предполагают приостановку регистрации прав на недвижимость в России, а также заморозку денежных средств и другого имущества. Кроме того, для указанных лиц может быть ограничено право управления транспортными средствами, отказано в получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме и запрещена государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев сообщил, что ведомство подготовило законопроекты о временных ограничительных мерах для граждан России, укрывающихся от правосудия за рубежом. Данные предложения направлены против лиц, избегающих уголовного преследования или административного наказания.

Кроме того, стало известно, что парламент может рассмотреть в первом чтении законопроект, отменяющий для чиновников ежегодную обязанность по подаче деклараций. Согласно документу, срок подготовки к первому чтению установлен на декабрь 2025 года.