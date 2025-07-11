Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
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11 июля 2025 в 12:15

Гус Хиддинк раскрыл, когда готов посетить Россию

Гус Хиддинк не исключил возможность посетить Россию после завершения СВО

Гус Хиддинк Гус Хиддинк Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк заявил РИА Новости, что может посетить РФ. Он уточнил, что для этого должна завершиться Специальная военная операция на Украине.

Я с радостью приехал бы однажды, но пусть сначала наступит мир, — сказал он.

Ранее команду «Торпедо» исключили из розыгрыша следующего сезона РПЛ «за попытку организации договорных матчей». По информации «Спорт-Экспресса», место «Торпедо» в лиге займет «Оренбург», в минувшем году данная команда вылетела из высшего дивизиона.

Адвокат Александр Добровинский назвал такое решение несправедливым. Юрист заявил, что посоветует владельцам команды обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению Добровинского, столичный клуб выиграет дело.

Между тем стало известно, что итальянский «Комо» проявлял интерес к 25-летнему полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну. По итогам прошлого сезона команда заняла 10-е место. Сперцян не стал рассматривать этот вариант.

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