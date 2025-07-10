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10 июля 2025 в 15:30

Звезда РПЛ отказался играть в Италии

Футболист «Краснодара» Сперцян отказался от перехода в «Комо»

Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Итальянский «Комо» проявлял интерес к 25-летнему полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну, сообщает Metaratings. По итогам прошлого сезона команда заняла 10-е место. Сперцян не стал рассматривать этот вариант.

По данным Metaratings, главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас и спортивный директор команды Карл-Альберто Луди были лично заинтересованы в переходе футболиста и видели в нем основного игрока в роли атакующего полузащитника. Однако агенты капитана краснодарского клуба рекомендовали своему клиенту не рассматривать вариант.

Ранее «Торпедо» исключили из розыгрыша следующего сезона РПЛ «за попытку организации договорных матчей». По информации «Спорт-Экспресса», место «Торпедо» в лиге займет «Оренбург», в минувшем году данная команда вылетела из высшего дивизиона.

Адвокат Александр Добровинский назвал несправедливым исключение «Торпедо» из числа участников нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). В разговоре с NEWS.ru юрист заявил, что посоветует владельцам команды обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению Добровинского, столичный клуб выиграет дело.

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