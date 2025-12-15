Новый год-2026
15 декабря 2025 в 09:07

В МВД рассказали, как мошенники прикрываются ФСБ

МВД: курьеры мошенников используют фальшивые документы ФСБ для обмана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошеннические группы используют поддельные документы с символикой ФСБ для легализации действий своих курьеров, заявили в МВД России. Специалисты киберполиции пояснили, что курьеры мошенников задействуют фальшивые бумаги, в которых фигурирует понятие «досудебная бухгалтерия».

Кол-центры используют такие документы, чтобы придать внешнюю законность действиям посредников, которые забирают наличные деньги у обманутых граждан. В МВД подчеркнули, что понятие «досудебная бухгалтерская экспертиза» полностью отсутствует в правовом поле Российской Федерации.

Ранее столичная прокуратура сообщала, что в Москве под влиянием телефонных мошенников двое граждан совершили нападение на случайного прохожего. Жертвой стал мужчина, который в момент нападения снимал наличные в банкомате. Полиция оперативно задержала обоих нападавших.

До этого в Твери студенту удалось вернуть 12 тыс. рублей, которые он перевел мошенникам. Сотрудники банка успели отменить данную операцию. Инцидент произошел, когда 20-летнему парню в мессенджере пришло сообщение от якобы его друга с просьбой перевести деньги для оплаты какого-то заказа.

мошенники
ФСБ
МВД
документы
