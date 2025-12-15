Изысканная выпечка к чаю: воздушный кекс с цитрусовым сиропом

Этот влажный кекс поразит изысканным балансом вкусов. Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте 150 г сахара с цедрой одного апельсина. Добавьте 3 яйца, взбивая до пышности. Тонкой струйкой влейте 120 мл оливкового масла первого отжима. Просейте 180 г муки с 1,5 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли. Аккуратно соедините сухие ингредиенты с яичной смесью. Влейте 60 мл свежевыжатого апельсинового сока и добавьте 1 ч. л. мелко нарезанного свежего розмарина. Перелейте тесто в смазанную форму и выпекайте 35–40 минут. Готовый кекс пропитайте сиропом из 2 ст. л. апельсинового сока и 1 ст. л. сахара. Он идеален вприкуску с черным чаем.

