15 декабря 2025 в 15:47

В США раскрыли, сколько потерял бизнес от западных санкций против России

Глава AmCham Эйджи: бизнес США потерял $100 млрд из-за санкций против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прямой удар для американского бизнеса от западных санкций составил около $100 млрд, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи в интервью телеканалу RTVI. По его словам, суммарный ущерб может насчитывать и $300 млрд.

Мы посчитали, что прямой удар составил около $100 млрд, а целиком ущерб составил почти $300 млрд, включая потенциальные потери конкретного бизнеса. Да, это суммарный ущерб и от санкций США, и от контрсанкций России, — сказал он.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что итальянские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы расширить присутствие на российском рынке. По его словам, осуществить задуманное непросто из-за множества препон и санкционного давления.

До этого сообщалось, что санкции Евросоюза против России обошлись Болгарии в €15–20 млрд. Как отметил депутат парламента страны, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов, часть этих денег государство потеряло в туристической сфере. Кроме того, Болгария понесла убытки из-за необходимости закупать ядерное топливо в другом месте.

