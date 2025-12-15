Теплый салат с тыквой и гранатом: сладкий и очень новогодний

Нарежьте мякоть тыквы (400 г) крупными ломтиками, сбрызните оливковым маслом, добавьте щепотку молотого кумина и соль. Запекайте при 200 °C до мягкости и легкой карамелизации. В это время на сухой сковороде обжарьте горсть грецких орехов до аромата, затем крупно порубите. В большой миске соедините теплую тыкву, орехи и горсть зерен граната. Для заправки смешайте столовую ложку гранатового соуса наршараб, чайную ложку жидкого меда и две столовые ложки оливкового масла. Полейте салат, аккуратно перемешайте и сразу подавайте, украсив веточками кинзы. Контраст сладкой тыквы, кислого граната и пряной зелени создает праздничный вкус.

