Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова» Суд на Сахалине оправдал женщину после обвинений в разбое со смертельным исходом

Суд оправдал местную жительницу, обвинявшуюся в разбойном нападении на пожилую пару, после которого один из пенсионеров погиб, передает пресс-служба Смирныхинского районного суда. Преступление было совершено еще в 2013 году. Основными свидетелем обвинения выступила подруга подсудимой.

В июне 2013 года, в ночное время, неустановленное лицо нанесло двум местным жителям в их квартире множество ударов по голове твердым тупым предметом, причинив таким образом тяжкий вред здоровью каждому из супругов, отчего женщина через несколько дней скончалась в больнице, — говорится в материале.

Преступление долго оставалось нераскрытым, пока в феврале 2024 года силовики не вышли на 42-летнюю местную жительницу. По версии следствия, она вместе с двумя знакомыми отправилась к пенсионерам, требуя вернуть долг. Женщина якобы ударила обоих хозяев обухом топора и забрала золотое кольцо и 3 тыс. рублей.

Подруга подсудимой, проходившая свидетелем, позже заявила, что ее первоначальные показания были даны под давлением. Примечательно, что дело возбудили лишь после смерти мужа погибшей и второго возможного очевидца, при этом сама обвиняемая вину отрицала. Несколько остальных свидетелей подтвердили ее алиби. В итоге суд полностью оправдал женщину.

