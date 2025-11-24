День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 19:11

Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»

Суд на Сахалине оправдал женщину после обвинений в разбое со смертельным исходом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд оправдал местную жительницу, обвинявшуюся в разбойном нападении на пожилую пару, после которого один из пенсионеров погиб, передает пресс-служба Смирныхинского районного суда. Преступление было совершено еще в 2013 году. Основными свидетелем обвинения выступила подруга подсудимой.

В июне 2013 года, в ночное время, неустановленное лицо нанесло двум местным жителям в их квартире множество ударов по голове твердым тупым предметом, причинив таким образом тяжкий вред здоровью каждому из супругов, отчего женщина через несколько дней скончалась в больнице, — говорится в материале.

Преступление долго оставалось нераскрытым, пока в феврале 2024 года силовики не вышли на 42-летнюю местную жительницу. По версии следствия, она вместе с двумя знакомыми отправилась к пенсионерам, требуя вернуть долг. Женщина якобы ударила обоих хозяев обухом топора и забрала золотое кольцо и 3 тыс. рублей.

Подруга подсудимой, проходившая свидетелем, позже заявила, что ее первоначальные показания были даны под давлением. Примечательно, что дело возбудили лишь после смерти мужа погибшей и второго возможного очевидца, при этом сама обвиняемая вину отрицала. Несколько остальных свидетелей подтвердили ее алиби. В итоге суд полностью оправдал женщину.

Ранее Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор Веронике Наумовой и Даниилу Егольникову, осужденным за убийство опекаемого ими ребенка. Наумова расправилась с пятилетним мальчиком. Она заявила, что ребенок ушел из квартиры. После масштабных поисков тело мальчика было найдено в гараже.

убийства
суды
разбой
расправы
