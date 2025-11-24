День матери
24 ноября 2025 в 14:43

Суд оставил без изменений приговор опекунше-убийце

Убившая пятилетнего мальчика опекунша не смогла добиться аппеляции в суде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор Веронике Наумовой и Даниилу Егольникову, осужденных за убийство опекаемого ими ребенка, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Апелляционные жалобы на приговор были оставлены без удовлетворения, и решение суда вступило в законную силу.

Наумова расправилась с пятилетним мальчиком летом 2023 года. Наумова заявила, что ребенок ушел из квартиры. После масштабных поисков, в которых участвовало свыше 1,5 тысячи человек, тело мальчика было найдено спустя трое суток в спортивной сумке в гараже. Следствие установило, что Наумова, испытывая неприязнь, в течение трех лет пытала мальчика, а в декабре 2022 года избила, утопила его в ванне и спрятала тело, продолжая при этом получать на него выплаты.

Свердловский областной суд 28 июля приговорил 36-летнюю Веронику Наумову к 24 годам колонии общего режима за убийство. Егольникову, обвиненному в истязании и лишении свободы, было назначено пять лет колонии общего режима. Кроме того, по решению суда с Наумовой взыскана моральная компенсация в размере 1 миллиона рублей в пользу биологического отца убитого мальчика.

Ранее в Балашихе полиция задержала женщину, которая расчленила собственного сына-инвалида. Его голову нашли в рюкзаке, выброшенном в пруд в Москве. По некоторым данным, женщина находилась на учете в психиатрическом учреждении.

Екатеринбург
суды
опекуны
убийства
приговоры
