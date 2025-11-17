Мать расчлененного в Балашихе мальчика задержали: что о ней известно

Telegram-канал Mash сообщил, что 31-летняя мать жестоко убитого мальчика задержана. Что известно о ее психическом состоянии и увлечении эзотерикой, могла ли она выдумать историю с причастным к преступлению отчимом ребенка?

Что известно о матери убитого в Балашихе ребенка

Издание «Известия» опубликовало кадры, на которых видно, как правоохранители сопровождают женщину к служебному автомобилю. Она проигнорировала вопросы журналистов о мотивах преступления.

«Женщина, закрывая лицо капюшоном, вышла из дома в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, которые посадили ее в автомобиль. Ранее следователи и криминалисты изучили квартиру, в которой было обнаружено тело мальчика, чтобы изъять необходимые вещественные доказательства», — говорится в посте.

По данным Mash, ребенка могла расчленить сама задержанная.

«Мать мальчика, чью голову обнаружили в Гольяновском пруду, могла сама убить и расчленить ребенка. А историю с причастным к этому отчимом выдумать, чтобы запутать следствие. <…> женщина ведет себя неадекватно», — пишут авторы.

По информации канала, расчлененный мальчик был инвалидом, он не мог ходить.

«Мать-одиночка едва с ним справлялась — вероятнее всего, это и стало причиной убийства. По данным Mash, у женщины есть еще один ребенок — девятилетняя девочка, она ходит во второй класс школы в Балашихе», — отмечается в посте.

Сообщается, что отец детей ушел из семьи в июне 2025-го. О смерти сына он узнал из новостей, с бывшей женой они прожили 10 лет, а с начала лета женщина воспитывала мальчика и девочку одна.

По сведениям Telegram-канала «112», отец убитого ребенка в 2014 году привлекался за попытку кражи чужого скутера вместе со своим другом.

«Виделся ли отец с сыном после развода и знал ли, что его бывшая состояла на учете у психиатра и употребляла наркоту — выясняют следователи. Соседи [мать мальчика] не жалуют. С их слов, женщина сумасшедшая. Они постоянно слышат крики из ее квартиры. Когда следователи приехали к подозреваемой, она находилась там одна. Где ее сожитель и есть ли он вообще — пока неизвестно. Возможно, Елена в одиночку расправилась со своим сыном», — пишет канал.

Правда ли, что мать убитого мальчика страдала шизофренией

Telegram-канал Baza сообщает, что у матери убитого малыша было «осеннее обострение» в связи с психиатрическими проблемами.

По данным «Базы», с начала сентября ей вызывали скорую и пытались лечить от проблем с рассудком. Елена состоит на учёте с диагнозом «параноидальная шизофрения». Врачи отмечали, что она вела себя странно, хотя обычно раньше не проявляла агрессии, говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что мать и отчим мальчика избили его, после чего расправились с ним. Авторы канала утверждают, что оба родителя употребляли наркотики, а мать ребенка находится на учете в психиатрическом учреждении.

SHOT со слов соседей семьи пишет, что очевидцы слышали из их квартиры ругань и крики. Правоохранители сейчас пытаются допросить мать ребенка, которая пока не может говорить из-за наркотического опьянения.

Telegram-канал сообщил, что, предварительно, на днях отчим и мать мальчика жестоко его убили. SHOT пишет, что они отрезали голову ребенка, а тело спрятали на балконе. По данным канала, именно мать мальчика пыталась скрыть улики преступления, для чего отнесла голову сына в рюкзаке на Гольяновский пруд.

Как пишет SHOT, подозреваемая также увлекалась магией и эзотерикой. Ранее она, по сведениям канала, проживала в городе Пензе, там ее задерживали за употребление запрещенки.

«Ее обязывали проходить лечение от зависимости. Переехав в Московскую область, несколько раз попадала в психиатрическую лечебницу. Она жаловалась на галлюцинации. Также сидела на препаратах от шизофрении, биполярки и депрессии. Предварительно, в день убийства малыша она могла находиться в психотическом состоянии. Вместе с сожителем она убила ребенка и попыталась спрятать тело на балконе, а голову в пруду», — говорится в посте.

Читайте также:

