Оторванные пальцы, пытки утюгом и мать-убийца: главные ЧП недели

В Красногорске замаскированная взрывчатка оторвала ребенку четыре пальца, в Москве мать забила молотком и зарезала шестилетнего сына, под Иркутском банда подростков прижигала ноги девочке утюгом — NEWS.ru рассказывает о самых громких происшествиях за неделю.

Мальчику оторвало четыре пальца взрывчаткой

В подмосковном Красногорске девятилетний мальчик лишился четырех пальцев на правой руке, когда поднял с земли взрывчатку, замаскированную под подарочную упаковку с деньгами. За шестичасовую операцию медики смогли спасти лишь мизинец на руке школьника.

Очевидец трагедии Алексей Локтионов сообщил, что пострадавший от взрыва самодельного взрывного устройства мальчик из Красногорска успокаивал мать после случившегося. В беседе с журналистами он отметил, что ребенок держался храбро, несмотря на полученное ранение кисти руки.

После этого инцидента в разных районах Москвы и Подмосковья находили свернутые похожим образом денежные купюры.

Сверстники прижигали школьницу утюгом

В городе Шелехове Иркутской области начали уголовное разбирательство из-за банды подростков, которые терроризируют поселок. Дело завели из-за видео, на котором видно, как ученица школы № 8 в поселке Большой Луг избивает сверстницу, пока ее держит другой подросток.

Побоями издевательства не ограничились. Также известно, что в один из дней обидчики поймали 13-летнюю школьницу и прижгли ей одну ногу утюгом. На следующий день ее поймали и избили шнуром.

На снятых родителями кадрах видно, что нога девочки имеет ожоги в трех местах. На одном из мест ожога начались нагноения.

После того как видео с избиением девочки попало в Сеть, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об истязании. В ведомстве сообщили, что личности всех нападавших установлены, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Прокуратура Шелехова взяла расследование под контроль.

Мать зарезала сына

12 ноября москвич вернулся с работы и обнаружил дома труп шестилетнего сына и 37-летнюю супругу без сознания. Выяснилось, что женщина забила мальчика молотком и ножом, после чего попыталась покончить с собой.

«12 ноября 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в городе Москве обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений. Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать, которая в настоящее время доставлена в медицинское учреждение после того, как пыталась покончить с собой», — рассказали в Следственном комитете.

Женщина была категорически убеждена, что неизлечимо больна. Также она считала, что и у ее сына множество неизлечимых недугов. Она постоянно вызывала домой скорую и ходила по врачам. Два-три раза в неделю москвичка звонила медикам и жаловалась на различные боли: головную, боли в спине и так далее.

