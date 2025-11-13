На северо-западе Москвы нашли «денежную» мину

Во дворе жилого комплекса «Мир Митино» на северо-западе Москвы был обнаружен подозрительный предмет, обмотанный десятирублевой купюрой, передает Telegram-канал Mash. Один из жильцов, найдя его, сделал фотографию, отправил в общий чат дома и вызвал полицию.

По данным канала, на место уже прибыли правоохранительные и оперативные службы. Территорию немедленно оцепили, перекрыв проезжую часть и тротуар. Сейчас ожидается прибытие саперов для осмотра объекта. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что девятилетний школьник из Красногорска пострадал от самодельного взрывного устройства. Опасный предмет был спрятан под лежащей на улице купюрой. Врачам удалось сохранить ему лишь мизинец на правой руке. Он находится в стабильном состоянии в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля.

Юрист Иван Соловьев рассказал, что трагедия в Красногорске может быть связана с использованием мин-ловушек, аналогичных тем, которые применяются ВСУ в новых регионах. По его словам, это первый тревожный знак, требующий повышенного внимания и принятия соответствующих мер предосторожности.