Онколог назвал главный секрет долголетия

Сокращение рациона и ощущение легкого чувства голода после трапезы может способствовать долголетию, заявил итальянский онколог Сильвио Гараттини в интервью изданию 20minutos. При этом продолжительность перерывов между приемами пищи не оказывает никакого влияния, отметил медик.

Как говорили наши старейшины: вставать из-за стола нужно с легким чувством голода. <…> Исследования не выявили разницы между теми, кто ел тогда, когда хотел, и теми, кто делал перерывы между приемами пищи в 10–12 часов. <…> Важен общий объем потребляемой еды, — уточнил Гараттини.

Медик со ссылкой на исследования отметил, что сокращение объема потребляемой пищи на 30% повышает продолжительность жизни на 20%. Он также добавил, что на долголетие положительно влияют ежедневные прогулки «в относительно быстром темпе».

Ранее директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Алексей Москалев сообщил, что наследственность наиболее сильно влияет на продолжительность жизни человека. Он также подчеркнул, что оставаться здоровыми людям помогает стрессоустойчивость.