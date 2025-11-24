День матери
24 ноября 2025 в 19:11

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким футболиста Никиты Симоняна. Глава государства отметил, что из жизни ушел яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек. Путин назвал его настоящей легендой советского футбола, передает пресс-служба Кремля.

Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна, — говорится в телеграмме.

Российский лидер вспомнил, как Симоняна ценили товарищи по ФК «Спартак» и национальной сборной страны. Путин отметил, что футболиста уважали соперники и любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром. По словам президента, память о Симоняне навсегда сохранится в сердцах всех почитателей «игры номер один» в России.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что футболист пользовался всеобщим уважением вне зависимости от клубных предпочтений. По его словам, имя Симоняна было синонимом честности и порядочности.

