24 ноября 2025 в 20:12

Почти 100 человек задержали из-за потасовок на матче «Спартака» и ЦСКА

Полиция задержала 95 нарушителей порядка на матче «Спартака» и ЦСКА в Москве

Жедсон Фернандеш (Спартак) и Иван Обляков (ЦСКА) Жедсон Фернандеш (Спартак) и Иван Обляков (ЦСКА) Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
На стадионе «Лукойл Арена» в Москве во время и после футбольного матча «Спартака» и ЦСКА сотрудники полиции задержали 95 человек, нарушивших общественный порядок, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Об этом стало известно благодаря системе идентификации болельщиков.

Во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них — на стадионе, 78 — на прилегающей территории, — говорится в сообщении.

Установлены трое участников драки, возникшей между футбольными фанатами. Болельщик ЦСКА, спровоцировавший конфликт, получил пять суток административного ареста. Кроме того, ему запретили посещать официальные спортивные мероприятия в течение трех лет.

Двоих фанатов «Спартака» также привлекли к ответственности. В отношении одного из них — гражданина сопредельного государства — было принято решение о назначении административного ареста на пять дней и дальнейшем выдворении его за пределы России.

Ранее на федеральной трассе Р-228 в черте Саратова произошла массовая драка. Конфликт возник между болельщиками футбольных команд «Волга» (Ульяновск) и «Сокол» (Саратов), которые ехали на матч. Более 30 человек были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательств.

Москва
драки
фанаты
задержания
