Европейцев призвали трезво взглянуть на украинский конфликт Welt: европейцам следует признать, что Украина проиграет в конфликте с РФ

Европейцы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Украина проиграет в конфликте с Россией, говорится в статье, опубликованной в газете Die Welt. Как написал обозреватель Жак Шустер, для Украины и Европы следующий год «будет неприятным».

Украина проиграет в конфликте с Россией — это следует признать европейцам, даже если это больно. Сейчас важно лишь предотвратить худшее, — написал он.

Он отметил, что Россия «медленно, но уверенно подтачивает» силы Украины, располагая большим потенциалом в людях и технике. В то же время у Киева заканчиваются военные, общественные и финансовые ресурсы, несмотря на помощь ЕС.

Ранее подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард констатировал, что президент Украины Владимир Зеленский оказался на грани того, чтобы задействовать последние резервы украинской армии в одной точке. По его словам, это повышает риск поражения.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины терпят неудачи на фронте из-за слабого военного и политического руководства, в том числе из-за Зеленского. По информации аналитиков, даже на ключевых участках линии соприкосновения украинские БПЛА нередко приходится доставлять гражданским.