20 декабря 2025 в 18:10

«Честно и мужественно»: в Италии восхитились Путиным и его политикой

Политик Тоскано заявил, что Путин мужественно отстаивает суверенитет России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин мужественно и честно отстаивает интересы и суверенитет страны, заявил в беседе с ТАСС президент и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано. По его словам, Путин является политиком с ясным видением, глубокими знаниями истории и чувством ответственности.

Путин — прекрасно подготовленный политик, он знает историю, у него совершенно ясное видение, и он реализует его, он — человек, который ощущает ответственность за страну, которой управляет. <...> Путин восстанавливает идею суверенитета для своей страны, честно и мужественно, — сказал Тоскано.

Он отмечает, что российскому лидеру потребовалось время, чтобы понять истинную природу Запада, и теперь он четко осознает, с кем имеет дело. Тоскано также заявил, что Европейский союз, по его мнению, вступил в фазу «предсмертной агонии». Он считает, что ЕС перестал быть объединением народов, которые оказались заперты в искусственной структуре.

Ранее таиландский эксперт по международным отношениям Рустам Вансу говорил, что Путин предоставил Западу выбор: продолжить конфликт на Украине или принять принципы мирного сосуществования. По его мнению, Москва требует уважительного отношения к себе.

