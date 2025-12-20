Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 18:22

Мурал с Путиным появился в столице ЦАР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Мурал с изображением президента России Владимира Путина и президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры появился в столице республики — городе Банги, сообщает ТАСС. Местный художник Ндома Галиле Эрви изобразил двух лидеров, которые пожимают друг другу руки.

За спиной Путина нарисованы российские специалисты, предотвратившие попытку госпереворота в ЦАР в 2020 году, а за спиной Туадеры — офицеры местной армии. Художник рассказал, что написание мурала заняло у него четыре дня, однако он и дальше планирует писать картины, символизирующие помощь, оказываемую Москвой Банги.

Мы пережили трудные моменты, но Россия пришла. Это способ для меня поблагодарить Россию, — заявил он.

Ранее пятилетний Тимур Рясной, чье новогоднее желание исполнил Путин, передал главе государства через Движение Первых коллаж о детских мечтах с символикой Ханты-Мансийска. Поделка, созданная ребенком, включает его фотографию и региональные атрибуты.

До этого во время визита в Киргизию президенту РФ подарили национальный музыкальный инструмент комуз. Церемония вручения прошла в рамках культурной программы для лидеров стран ОДКБ, где гостям показали традиционную киргизскую юрту и процесс изготовления народного трехструнного инструмента.

Владимир Путин
Африка
художники
Россия
