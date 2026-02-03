Полтавская область заняла первое место по количеству погибших солдат Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что Полтавская область продолжает бить рекорды по количеству погибших, неясно, что Киев нашел в таком «тихом регионе».

Полтавская область практически каждую неделю удерживает лидерство по количеству потерь среди украинских регионов, — указал источник.

Ранее сдавшийся в плен темнокожий участник группировки Даниэль Жарков также сообщал, что члены украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) получили приказ не брать в плен российских солдат. По его словам, командование распорядилось допрашивать и ликвидировать российских военнослужащих.

Позже военный эксперт Владимир Попов рассказал, что немецкие снайперы участвуют в спецоперации в составе ВСУ. По его словам, это наемники, которых не следует брать в плен. Эксперт отметил, что среди них могут быть бывшие спортсмены-биатлонисты. Основной мотивацией для граждан ФРГ остаются деньги, хотя идеология неонацизма также играет роль, заявил он.