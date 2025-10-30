Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 18:54

Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ

Генерал Попов: немецкие снайперы в зоне спецоперации действуют на стороне ВСУ

Владимир Попов Владимир Попов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Немецкие снайперы участвуют в спецоперации в составе ВСУ, сообщил военный эксперт Владимир Попов в беседе с aif.ru. По его словам, это наемники, которых не следует брать в плен. Эксперт отметил, что среди них могут быть бывшие спортсмены-биатлонисты. Основной мотивацией для граждан ФРГ, остаются деньги, хотя идеология неонацизма также играет роль, заявил он.

Это люди, которые не имеют ни в голове границ, ни на земле. Они готовы выполнять любые задачи за деньги. По сути, в чистом виде наемники, которые не подлежат пленению, — подчеркнул Попов.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов сказал NEWS.ru, что в случае участия в боевых действиях против ВС РФ бойцам французского Иностранного легиона будет трудно сдаться в плен. Он отметил, что служащие легиона являются наемниками, а «наемников никто не любит».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания готовится разместить свои войска на Украине в рамках «коалиции желающих». По информации журналистов, Лондон также тестирует новые технологии на случай потенциального конфликта с Россией в Прибалтике.

