Командир снайперов рассказал, как освобождался Рог под Красноармейском Командир Олевский: снайперы прикрывали штурмовиков при освобождении Рога в ДНР

Снайперские группы прикрывали штурмовые отряды во время освобождения российскими войсками населенного пункта Рог в Донецкой Народной Республике, заявил командир роты снайперов Иван Олевский. По его словам, наступательным подразделениям передавали информацию о передвижении противника, полученную как с дронов, так и при непосредственном наблюдении врага снайперами, передает РЕН ТВ.

Трудно было. Снайперские группы прикрывали. Противника видели глазами, все передавали штурмовикам — они работали. <…> Плюс у нас работали БПЛА, вели людей, — рассказал Олевский.

Он отметил, что российские войска штурмовали Рог с севера и запада, постепенно продвигаясь от одного дома к другому, зачищая силы противника. Снайпер добавил, что на протяжении всего наступления штурмовым группам активно помогали расчеты FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что пять пунктов временной дислокации ВСУ уничтожено в районе населенных пунктов Иванополье и Долгая Балка на Константиновском направлении в ДНР. Успешную работу провели операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы Южной группировки войск при помощи 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».